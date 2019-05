Tag der offenen Tür an der Mittelschule

Information, Unterhaltung, Wettbewerbe, Handwerkliches, musikalische Vorführungen und eine Theateraufführung bietet der Tag der offenen Tür, zu dem die Freiherr-von-Lutz Mittelschule Münnerstadt am Samstag, 4. Mai, von neun bis dreizehn Uhr einlädt. Mit dieser Veranstaltung will die Münnerstädter Mittelschule einen Einblick in ihre Arbeit vermitteln. Die Jugendlichen informieren unter anderem über "Das grüne Klassenzimmer", zeigen Alternativen zur Vermeidung von Plastikmüll auf und stellen ihre Berufsvorstellungen vor. Es gibt einen Geschicklichkeitsparcours und Führungen durch das Schulhaus. Die 5. Klasse zeigt ein Theaterstück, und es gibt musikalische und tänzerische Aufführungen. mmm