Tag der offenen Tür an der Mittelschule

Information, Unterhaltung, Wettbewerbe, Gaumenfreuden und viel Musik bietet der "Tag der offenen Tür", zu dem die Mittelschule morgen, Freitag, um 15 Uhr einlädt. Mit dieser Veranstaltung will die Schule einen Einblick in ihre vielfältige Arbeit, die weit über den regulären Unterricht hinausreicht, vermitteln. Auch die Viertklässler aus den Grundschulen in Altenkunstadt, Burgkunstadt und Weismain sind zu diesem Tag der Begegnung eingeladen. Die Jugendlichen informieren über Nachhaltigkeit in der Ernährung, zeigen Alternativen zum Plastikmüll auf und flechten bei einer Upcycling-Aktion Körbe aus Altpapier. Von ihrer Arbeit an der Mittelschule berichten die Mülldetektive. Die Schulbands "The Enemy Heroes" und "School of Rock" sowie die Bandklasse werden Kostproben ihres Könnens präsentieren. Ende ist gegen 18 Uhr. red