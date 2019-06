Tag der offenen Stalltür im Reitverein

Zum Tag der offenen Stalltür am Samstag, 22. Juni, lädt der Reitverein Bamberg ein. Die Veranstaltung beginnt um 11 Uhr auf dem Gelände in der Armeestraße. Reitvorführungen und ein Flohmarkt rund um's Pferd sorgen für Kurzweile und wer möchte, kann sich beim geführten Reiten auch selbst in den Sattel schwingen.

Die Bamberger Studentenreiter haben sich auch in diesem Jahr wieder einen Geschicklichkeitsparcours einfallen lassen, den jeweils ein Reiter zusammen im Team mit einem Kind meistern muss. Auf die kleinen Besucher warten jede Menge Aktivitäten zum kreativen Austoben. Für das leibliche Wohl ist gesorgt.

Weitere Infos gibt es unter www.reitverein-Bamberg.de. red