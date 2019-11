Der TSV Bischofsheim veranstaltet am Sonntag, 17. November, ab 14 Uhr einen Tag der offenen Sporthalle. Dieser Tag steht unter dem Motto "Sport und Bewegung". Außerdem beteiligt sich der TSV Bischofsheim an der bundesweiten Aktion "Alkoholfrei Sport genießen".

Mit dieser Aktion will der Verein einen verantwortungsvollen Umgang mit Alkohol demonstrieren und seine Vorbildrolle für Kinder und Jugendliche betonen. Der TSV Bischofsheim lädt an diesem Tag alle Interessierten ein, das Sportangebot des TSV kennenzulernen. Außerdem soll der Spaß an der Bewegung wieder gefördert werden. Alle Abteilungsleiter stehen für Fragen, Anregungen und Kritik zur Verfügung.

In der Schulturnhalle und in der Helmut-Becker-Halle finden interessante Programme statt, mit denen der Verein sein breitgefächertes Angebot vorstellt. Nach der Begrüßung um 14 Uhr geht es um 14.10 Uhr mit Softgym, Flexibar (14.40 Uhr) und Pilates (15.10 Uhr) weiter. Um 15.40 Uhr heißt es "CrossFit", hierzu sind ausdrücklich auch Männer eingeladen. Brasils gibt es um 16.10 Uhr und um 16.40 Uhr Bodyforming für Bauch/Beine/Po. Diese Angebote finden in der Helmut-Becker-Halle statt.

In der Schulturnhalle der Kreuzbergschule wird von 14 bis 15.30 Uhr eine Sportolympiade für alle angeboten. Hier gibt es keine Altersbegrenzung. Jeder Teilnehmer erhält eine Urkunde und ein kleines Geschenk. Wer sich auf dem Trampolin und am Rhönrad probieren möchte, hat dazu von 15.45 bis 16.45 Uhr Gelegenheit. Der Kraftraum des TSV Bischofsheim ist ebenfalls ab 14 bis 16.45 Uhr für Interessierte geöffnet, und erfahrene Übungsleiter stehen mit Rat und Tat zur Seite. In der Zeit von 15 bis 15.30 Uhr und von 16.15 bis 16.45 Uhr ist der Kraftraum nur für Frauen geöffnet.