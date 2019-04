Tag der offenen Rathaustür

Nach Abschluss der Umbau- und Sanierungsmaßnahmen am Rathaus Hammelburg findet am Samstag, 6. April, ein Tag der offenen Tür statt. Dazu werden die Vorstellung der einzelnen Fachbereiche, Führungen durch das Rathaus, Infostände, die Prämierung und Ausstellung des Malwettbewerbs sowie ein Kinderprogramm angeboten. Die Stadtbibliothek ist an diesem Tag von 10 bis 16 Uhr geöffnet, auch findet von 10 bis 18 Uhr ein großer Bücherflohmarkt statt. sek