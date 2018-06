Tag der offenen Musikschule

red



Die Musikschule der Stadt Hollfeld lädt am heutigen Samstag von 14.30 bis 16.30 zum Tag der offenen Tür ein. In der Stunde von 14.30 bis 15.30 Uhr zeigen sich alle Gruppen im Konzert und jedes Instrument stellt sich musikalisch kurz vor. Dieser Teil findet bei passendem Wetter auf dem Marienplatz und bei Regen in St. Gangolf statt. Anschließend können von 15.30 bis 16.30 Uhr alle Instrumente bei den jeweiligen Lehrkräften in den Räumen der Musikschule im Wittauerhaus ausprobiert werden, gleichzeitig stehen die Lehrkräfte zum Gespräch und zur Information bereit. Folgende Instrumente werden an der Musikschule angeboten: Blockflöte, Querflöte, Klavier, Schlagzeug, Klarinette, Saxofon, Trompete, Posaune, Bariton, Tuba, Gitarre, Elektro-Bass, Elektro-Gitarre und Cello. In den Grundfächern wird der Euline-Klimperbein-Kurs (Musik von Anfang an) für Kinder von zwei bis drei Jahren in Begleitung eines Erwachsenen sowie die Musikalische Früherziehung für Kinder von vier bis sechs Jahren angeboten. Am Tag der offenen Tür wartet auf alle Besucher eine kleine Überraschung.