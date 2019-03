Beim Tag der offenen Krippenwerkstatt der Krippenfreunde Herzogenaurach am Samstag, 30. März, von 9 bis 14 Uhr, kann den Krippenbauern über die Schulter geschaut werden. In der Werkstatt können sich die Besucher über die verschiedenen Möglichkeiten der Krippenbautechniken von Gestaltung, Bauformen, Zubehör und der Ausgestaltung der Krippen informieren. Die Krippenbaumeisterin Karin Andree und die Krippenbaumeister Werner Heilmann, Joachim Grumann und Kurslehrer Hans Schmitt stehen für Fragen jederzeit gerne zur Verfügung und lassen sich von den Interessenten beim derzeit laufenden Krippenbaukurs beobachten und ausfragen. Bereits den vierten Samstag läuft bei den Krippenfreunden in ihrer Werkstatt in der alten Schule in der Haundorfer Straße 11 wieder ein Krippenbaukurs. Acht Erwachsene bauen unter Anleitung von erfahrenen Krippenbaumeistern ihre eigene Krippe. Es entstehen alpenländische, orientalische und moderne Krippen. maw