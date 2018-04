Am Samstag, 21. April, laden die Oblaten in Kronach zum "Tag der offenen Klöster" ins Oblatenkloster und die Klosterkirche ein. Von 14 bis 16.30 Uhr freuen sich die Patres des Klosters über einen Besuch und führen Interessierte gerne zu einen "Blick hinter die Tür" in Kloster wie Kirche. Sie nehmen sich gerne Zeit für einen Kaffee oder eine Tasse Tee, für Gespräche, Informationen und Gebet. Die Klosterkirche wurde zwischen 1670 und 1671 erbaut und 1682 zu Ehren des heiligen Petrus von Alcántara geweiht. Seit 1920 bewohnen Patres der Missionare der Oblaten der Makellosen Jungfrau Maria (OMI) das historisch bedeutende Kloster. Die Patres stehen für Gespräche zur Verfügung und werden z. B. auch klären, was der Name "OMI" auf sich hat. red