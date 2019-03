Tag der offenen Gartentür ist heuer in Steinwiesen

Der Kreisverband für Gartenbau und Landespflege Kronach blickte bei seiner Jahreshauptversammlung unter der Leitung von Kreisvorsitzendem Fritz Pohl (Theisenort) - über die Wahl und Ehrungen berichteten wir bereits - auf ein arbeitsreiches Jahr zurück. Wie der Kreisvorsitzende ausführte, seien in den 44 Vereinen des Kreisverbandes über 5400 Mitglieder organisiert. Spitzenpositionen nehmen in der Jugendarbeit Neukenroth, Stockheim, Steinberg, Weißenbrunn, Fischbach und Neuses ein.

Großen Zuspruch habe der "Tag der offenen Gartentür" in Kronach gefunden. Sehr gut angenommen worden sei auch der Gartenpflegerkurs. Die Herbstversammlung mit den Ehrungen der Kreissieger anlässlich des Wettbewerbs "Ökologie im Garten" sei in Theisenort ausgerichtet worden. Auch sei der 12. Kronacher Apfelmarkt am Kreislehrgarten auf dem Landesgartenschaugelände ein gesellschaftlicher Erfolg geworden. Großen Anklang fand dabei die Obstsortenbestimmung durch Ernst Knobloch (Neukenroth). Für 2019 hat sich der Gartenbaukreisverband Kronach viel vorgenommen. Der internationale "Tag der offenen Gartentür" ist heuer am Sonntag, 30. Juni, in Steinwiesen. Ansprechpartnerin ist Vorsitzende Ingeborg Wich-Reif. Weiter erinnerte Pohl an den Kronacher Apfelmarkt am 20. Oktober auf dem ehemaligen Landesgartenschaugelände am Kreislehrgarten. Als Reiseziel für die Kreislehrfahrt wird eine Vier-Tages-Fahrt "Garten & Genuss" in Oberösterreich vom 29. August bis 1. September angeboten. Infos sind erhältlich beim ehemaligen Kreisvorsitzenden und Organisator Peter Cembrowicz (Telefon 09264/6676). Eine interessante Möglichkeit der Weiterbildung sei auch das Jugendseminar am 3. Mai in der alten Schule in Mitwitz. Das Thema lautet "Kräuter und Samen". Die Begehung für den Wettbewerb "Ökologie im Garten" erfolgt am 26. und 27. Juni. Die Herbstversammlung des Kreisverbandes findet am 13. Oktober im Gasthaus Messelberger in Gehülz mit Auszeichnung der Kreissieger statt. gf