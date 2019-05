Am Samstag, 25. Mai, findet zum vierten Mal der Tag der offenen Brauereien in Forchheim statt. Mit dem Brauerei-Shuttle "As Kunnerla" können Gäste von Brauerei zu Brauerei fahren und sich auf eine "bierige" Erkundungstour begeben, teilt die Tourist- Information der Stadt Forchheim mit. Den Startschuss für den Tag der offenen Brauereien gibt Bürgermeister Franz Streit (CSU) gemeinsam mit der Forchheimer Bierkönigin und dem "Gambrinus" um 13 Uhr am Infostand der Tourist-Information auf dem Rathausplatz. Das Programm der Brauereien gibt es in unserem Veranstaltungskalender unter www.infranken.de. red