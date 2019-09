"Tag der Läden" im BRK-Kleiderladen

Heute findet in allen Rotkreuzläden in Bayern der "Tag der Läden" statt. Mit dieser Aktion möchte der Soziale Dienst des Bayerischen Roten Kreuzes nicht nur Werbung für seine Secondhandläden machen, sondern vor allem auf die Nachhaltigkeit und Umweltfreundlichkeit von Secondhandkleidung hinweisen. Im BRK-Laden "Mode und mehr" in der Kapellenstraße 7 in Forchheim will man diesen Tag gemeinsam bei Kaffee und Kuchen und einer kleinen Tombola mit den Kunden verbringen und auch einmal danke für die Treue sagen. In der Zeit von 9 bis 17 Uhr findet diese Aktion statt. red