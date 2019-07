Tag der Jugend auf der Kettenbrücke

In der Freizeit ehrenamtlich für andere aktiv sein - das ist das Lebenselixier der Bamberger Jugendarbeit. Junge Menschen, Jugendleiterinnen und Jugendleiter gestalten in ihrem Verein zusammen mit den jungen Menschen selbstbestimmt die Angebote für Jugendliche in Bamberg. Damit dies nicht im "verborgenen Stübchen" geschieht, sondern auch einer breiten Öffentlichkeit dargestellt werden kann, veranstaltet der Stadtjugendring Bamberg für seine Mitgliedsverbände den "Tag der Jugend". Er findet am heutigen Samstag direkt auf der Kettenbrücke statt. Mit interessanten Mitmach-Angeboten und buntem Programm wird sich die Jugendarbeit Bambergs den Besuchern zwischen 9.30 und 15 Uhr präsentieren. Der Stadtjugendring Bamberg bietet hier allen beteiligten 25 Jugendgruppen die Möglichkeit, auf ihre wertvolle ehrenamtliche Arbeit aufmerksam zu machen. Auch in diesem Jahr haben die Kinder und Jugendlichen aus zehn Jugendorganisationen durch pfiffige selbst gestaltete Plakate auf den Großflächen der Stroeer-Deutsche-Städte-Medien GmbH werbewirksam auf diese Veranstaltung hingewiesen. Weitere Informationen gibt es im Internet unter www.stadtjugendring-bamberg.de. red