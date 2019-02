Tag der Informatik: Bitte anmelden

Dozenten und Studierende des Institutes für Informatik der Universität Bayreuth veranstalten wieder einen Tag der Informatik. Eingeladen sind Schüler ab Klasse 10, die sich für die unendlichen Möglichkeiten der Informatik interessieren und die Studienangebote der Uni Bayreuth in diesem Bereich kennenlernen wollen. An diesem Tag besteht auch jederzeit die Möglichkeit zu persönlichen Gesprächen mit den Dozenten. Selbstverständlich sind auch Lehrkräfte willkommen. Die Veranstaltung findet am Freitag, 22. Februar, von 10 bis 14 Uhr am Campus der Universität Bayreuth, Institut für Angewandte Informatik - Hörsaal H33, Universitätsstraße 30, statt. Infos und Anmeldung online unter der Adresse www.ai.uni-bayreuth.de/de/school/TagDerInformatik/TDI2019. Zahlreiche Studienangebote für Informatik-Interessierte gibt es unter www.uni-bayreuth.de. red