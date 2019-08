Tag der fränkischen Volksmusik in der Kaiserpfalz

Musikalische und kulinarische "Leggerla" werden beim Tag der fränkischen Volksmusik am Sonntag, 1. September, in der Forchheimer Kaiserpfalz serviert. Der Verein zur Wahrung des fränkischen Brauchtums und der Heimatverein begrüßen die Besucher ab 11 Uhr mit einem musikalischen Frühschoppen. Zu den Klängen der Langensendelbacher Musikanten können sich alle Freunde bodenständiger Lebensweise blaue Zipfel, Käse-und Schinkenbrote und Bier schmecken lassen. Ab 14.30 Uhr beginnt ein bunter Sänger-, Musik- und Trachtennachmittag. Die Pommersfelder Heimatmusik, die Trachtengruppe Igensdorf, das Gesangsduo Wiesbeck, die Effeltricher Musikanten und die "Lindenbergler" tischen bodenständige Unterhaltung auf, garniert mit selbst gebackenen fränkischen Küchla und Urrädla. Ab 17 Uhr sorgt "Schorri" (Bild) mit seiner "Quetschn", in Begleitung von fränkischem Wein und Bier, für einen stimmungsvollen Ausklang. Der Eintritt kostet fünf Euro (ab 14 Uhr 2,50 Euro). Die Veranstaltung findet nur bei trockenem Wetter statt. red