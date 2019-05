Tag der Feuerwehr in Unterleinleiter

An Christi Himmelfahrt findet der Tag der Feuerwehr am Feuerwehrhaus in Unterleinleiter statt.Beginn ist um 7 Uhr mit dem Weckruf, um 8.30 Uhr wird ein katholischer Gottesdienst gefeiert, um 9 Uhr dann ein evangelischer Gottesdienst. Der Festzug vom Dorfplatz zum Feuerwehrhaus startet um 10 Uhr, dort ist dann ein Frühschoppen mit der Blaskapelle Unterleinleiter-Dürrbrunn. Gegen 15 Uhr erfolgt die Begrüßung der Gäste durch den Vorsitzenden, gefolgt von Grußworten und Ehrungen. Anschließend ist gemütliches Beisammensein und Festbetrieb bis in den Abend angesagt. red