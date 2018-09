Die Pfarrei St. Kilian begeht am Sonntag, 16. September, den Tag der Ewigen Anbetung. Eröffnung ist um 10 Uhr in der Pfarrkirche. Es folgen Anbetungsstunden von 10 bis 18.25 Uhr, ein Rosenkranz vor dem Allerheiligsten um 18.25 Uhr und um 19 Uhr der feierliche Abschlussgottesdienst, an den sich die Lichterprozession von der Kirche zur Kissinger Straße,

Haardstraße, Kochgasse und zurück zur Kirche, wo der Schlusssegen erteilt wird. sek