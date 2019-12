Tag der Ewigen Anbetung in Wichsenstein

Der Pfarrgemeinderat St. Erhard Wichsenstein lädt die ganze Gemeinde recht herzlich ein, am Samstag, 7. Dezember, den Tag der Ewigen Anbetung in würdiger Weise mitzufeiern.

Der Ablauf: 10 Uhr Aussetzung des Allerheiligsten, anschließend erste Bestunde; 15.30 Uhr Kinder- und Jugendbetstunde; 16.30 Uhr allgemeine Betstunde; 17.30 Uhr Betstunde mit Bürgermeister Hanngörg Zimmermann (BMG). Um 18.30 Uhr findet der feierliche Abschlussgottesdienst mit anschließender eucharistischer Lichterprozession durchs Dorf und sakramentalem Segen statt. Prozessionskerzen werden ab 18 Uhr in der Kirche angeboten.

Ganz besonders sind auch die Vereine mit ihren Fahnenabordnungen und auch die Pfarrangehörigen aus dem Seelsorgeverbund eingeladen. Die Lichterprozession und der Abschlussgottesdienst am Tag der Ewigen Anbetung sind ein Höhepunkt in der Pfarrei.

Papst Klemens VIII. führte 1592 das "vierzigstündige Gebet" ein. Daraus entwickelte sich das, was heute als Ewige Anbetung bezeichnet wird. Der 59. Bamberger Fürstbischof, Adam Friedrich von Seinsheim (1757 bis 1779), sorgte im 18. Jahrhundert im Bistum Bamberg für dessen Einführung. Sein Wunsch: Jeden Tag sollte in einer der Kirchengemeinden des Bistums ein Tag des Gebetes abgehalten werden, so dass "auf ewig" jeden Tag vor dem allerheiligsten Altarsakrament gebetet wird.

Grundlage für die Einführung war das Konzil von Trient (1545 bis 63), das die eucharistische Verehrung auf eine neue Ebene hob. An diesem Konzil nahm unter anderem auch Bischof Nausea (bürgerlicher Name Grau) teil, ein gebürtiger Waischenfelder, der dort 1552 an einem Fieber starb und seine letzte Ruhestätte im Stephansdom zu Wien fand.

Eng verknüpft mit der Ewigen Anbetung ist der eucharistische Segen, der gewöhnlich zum Schluss gespendet wird.

Der Tag der Ewigen Anbetung fällt in der Pfarrei Wichsenstein immer auf den 7. Dezember. Freiwillige Helfer haben über 1000 Prozessionslichter gegossen. Der Prozessionsweg verläuft in diesem Jahr so, dass der Aussichtsfelsen besonders durch die Beleuchtung zur Geltung kommt. red