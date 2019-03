Am Samstag, 30. März, findet in Münnerstadt ein bundesweiter Tag der Astronomie statt. Hier können die Teilnehmer das Weltall mit eigenen Augen betrachten und Sterne kennenlernen. Und da man Sternbilder am besten im Dunkeln erkennen und finden kann, ruft die WWF an diesem Abend von 20.30 bis 21.30 zur "Earth hour" auf. Das bedeutet einfach einmal für eine Stunde das Licht auszulassen, Strom zu sparen, die Umwelt zu schonen und hoffentlich an einem wolkenfreien Himmel ganz viele Sterne zu sehen. Veranstalter ist der Sternenpark Rhön in Kooperation mit dem Naturpark & Biosphärenreservat. Eine Anmeldung unter www.vhs-fulda.de(Suchbegriff Sternenführung) ist erforderlich. Treffpunkt ist das Sportheim Am Kleinfeldlein. sek