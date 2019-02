Tafel und Kasa sagen Danke

Zwei Spenden in einer Gesamthöhe von 1000 Euro überreichte eine Abordnung des Caspar-Vischer-Gymnasiums an die Kulmbacher Tafel und an Kasa; im Bild (vorne, von links) Elfriede Höhn, Corinna Hörath, Angelika Weiß, Marga Schramm und Regina Herath sowie (dahinter, von links) Kathrin Krebs, Jannik Hofmann, Hannah Gergmann, Marius Michel und Schulleiterin Ulrike Endres Foto: Uschi Prawitz