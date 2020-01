Tafel freut sich über viele Trauungen

Das Aufseßhöflein ist ein herrlicher Ort für Trauungen. Dass davon aber auch die Bamberger Tafel und damit Menschen in Not profitieren, ist auf den ersten Blick ungewöhnlich. Der Grund dafür ist beim Dritten Bürgermeister Wolfgang Metzner (SPD) zu finden. Der wiederum ist bei Hochzeiten im Aufseßhöflein außerhalb der üblichen Geschäftszeiten des Standesamtes regelmäßig als Standesbeamter im Dienst. Für jede von ihm übernommene Trauung gehen 100 Euro als Spende an die Bamberger Tafel.

Und der Bürgermeister war wieder fleißig: Nach 1500 Euro im Jahr 2018 waren es im vergangenen Jahr sogar 2200 Euro, die im Aufseßhöflein an Wilhelm und Michaela Dorsch von der Bamberger Tafel überreicht wurden. Das Ehepaar Fiedler als Hausherr freut sich ebenfalls über die gelungene Neuauflage der Spendenaktion. red