Tafel erbittet Spenden von Lebensmitteln

Die Tafel Erlangen bleibt geöffnet, die Lebensmittelausgabe geht weiter. Aber auch in Erlangen ist die Tafel von den Folgen des Coronavirus stark betroffen: Von den Supermärkten kommen deutlich weniger Spenden. So wird in einer Pressemitteilung berichtet.

Mit Blick auf den Lagerbestand kann die Lebensmittelausgabe der Tafel Erlangen für diese Woche sichergestellt werden. Ab nächster Woche wird es ungewiss. "Ob wir den Betrieb unserer Ausgabestellen aufrechterhalten können, hängt jetzt davon ab, ob wir noch Waren für unsere Kunden bekommen, denn durch unangemessene Hamsterkäufe in den Supermärkten bleiben unsere Tafel-Regale leer", erklärt Elke Bollmann, Leiterin der Tafel Erlangen.

Bitte um Solidarität

Der Tafelbetrieb solle und müsse aber weitergehen, damit nicht die Ärmsten der Gesellschaft die Geschlagensten der Krise sind. Die Tafel Erlangen, eine Einrichtung der Diakonie Erlangen, benötigt dafür dringend Lebensmittelspenden aus der Bevölkerung. Elke Bollmann bittet um Solidarität und Unterstützung: "Wieder ist es so, dass die Krise die Ärmsten am härtesten trifft. Wir bitten deshalb dringend um Lebensmittelspenden und rufen zur Rücksichtnahme auf."

Spender können Lebensmittel in der Ausgabestelle Erlangen (Schillerstraße 52a) jeweils am Montag, Mittwoch oder Samstag von 10 bis 14 Uhr oder in der Ausgabestelle Herzogenaurach (Kantstraße 17) nach Absprache unter Telefonnummer (09131) 63 01-129 abgeben. red