Täter scheitern an Eingangstür

Am Donnerstag zwischen 18.30 und 19.30 Uhr wollten unbekannte Täter gewaltsam die Eingangstür zu einem Anwesen in der Baunacher Straße öffnen, was jedoch misslang. Die Täter hinterließen einen Sachschaden in Höhe von etwa 400 Euro. Wer hat zur fraglichen Zeit verdächtige Beobachtungen gemacht und kann Hinweise geben? Meldungen erbittet die Polizeiinspektion Bamberg-Land, Telefon 0951/9129-310.