Täter langen in Umkleidekabinen zu

Während zweier Fußballspiele drangen unbekannte Täter am Samstagnachmittag jeweils in die Umkleidekabinen der Gästemannschaften ein und entwendeten Bargeld in Höhe von mehreren hundert Euro. In Zapfendorf schlugen die Täter zwischen 13 und 14.45 Uhr im Sportheim zu. Des Weiteren durchsuchten sie mit aufgefunden Fahrzeugschlüsseln zwei Pkw erfolglos nach Wertgegenständen. In Oberharnsbach waren Unbekannte zwischen 17.30 und 20 Uhr in einer Gaststätte in der Burgebracher Straße am Werk. Hinweise erbittet die Polizei unter Tel. 0951/9129-310.