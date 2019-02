Täter kamen über die Terrassentür

Schmuck und Bargeld haben unbekannte Täter am Samstagabend aus einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in Reiterswiesen erbeutet.

Die Täter drangen in der Zeit zwischen 16.30 und 19.30 Uhr gewaltsam über die Terrassentüre in die Wohnung im Erdgeschoss des Mehrfamilienhauses ein und durchsuchten sie. Dem aktuellen Sachstand nach erbeuteten die Einbrecher einen niedrigen vierstelligen Bargeldbetrag und Schmuck mit bislang unbekanntem Wert. Außerdem richteten sie einen Schaden in Höhe von etwa 1000 Euro an.

Der oder die Täter wurden vermutlich gestört, als die Bewohner zurückkamen, konnten aber mit ihrer Beute in Richtung Sportplatz unerkannt entkommen.

Am selben Nachmittag gegen 14 Uhr ist eine verdächtige Person in der unmittelbaren Umgebung aufgefallen, die an Haustüren vorsprach. Derzeit kann nicht ausgeschlossen werden, dass diese Person mit dem Einbruch im Zusammenhang steht, so die Polizei.

Die Kriminalpolizei Schweinfurt hat die Ermittlungen übernommen. Wer verdächtige Beobachtungen, beispielsweise zu einem Fahrzeug oder auch zu der genannten Person, meldet unter Tel. 09721/202 17 31. pol