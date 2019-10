An einem in der Hollfelder Straße in Stadelhofen abgestellten blauen Mercedes Sprinter schlugen unbekannte Täter zwischen Freitagnachmittag und Montagmorgen die hintere rechte Scheibe ein und entwendeten aus dem Fahrzeug verschiedene Werkzeuge. Sachschaden entstand in Höhe von rund 300 Euro. Wem sind zur fraglichen Zeit verdächtige Personen am Fahrzeug aufgefallen? Zeugen werden gebeten, sich mit der Landkreispolizei, Tel. 0951/9129-310, in Verbindung zu setzen.