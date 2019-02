Täter gefasst: Diebstahl bei Haustürgeschäft geklärt

Im September 2018 erschlich sich ein zunächst unbekannter Täter das Vertrauen einer 73-jährigen Frau aus Gundelsheim, indem er Kaufinteresse für eine Nähmaschine vortäuschte. Die Frau ließ den Mann ins Haus, wo er sie durch geschickte Gesprächsführung dazu brachte, dass die Frau ihm auch ihren Schmuck zeigte. Man einigte sich auf den Verkauf einiger Schmuckstücke für 250 Euro. In einem unbeobachteten Moment entwendete der Täter dabei jedoch auch Schmuck im Wert von 650 Euro und verließ das Haus. Nach einem Presseaufruf meldeten sich mehrere Zeugen, bei denen der Mann ebenfalls versuchte, mit Tricks in die Wohnungen zu gelangen.

Umfangreiche Ermittlungen der Polizeiinspektion Bamberg-Land führten zum Fahndungserfolg. Beamte der Ermittlungsgruppe konnten einen 27-Jährigen aus Baden-Württemberg als Tatverdächtigen ermitteln. Er muss sich wegen Diebstahls verantworten. Zudem wird geprüft, ob er für weitere Straftaten in Betracht kommt.

In diesem Zusammenhang weist die Polizeiinspektion Bamberg-Land darauf hin, bei Haustürgeschäften besondere Vorsicht walten zu lassen: ? Schauen Sie sich die Besucher vor dem Öffnen der Tür durch den Türspion bzw. durch ein Fenster genau an. ? Lassen Sie keine Fremden in Ihre Wohnung. Bestellen Sie Unbekannte zu einem späteren Zeitpunkt wieder, wenn eine Vertrauensperson anwesend ist. ? Wehren Sie sich energisch gegen zudringliche Besucher, sprechen Sie sie laut an oder rufen Sie um Hilfe. ? Wenn Unbekannte zu aufdringlich werden oder nicht gehen wollen, rufen Sie den Polizeinotruf 110. ? Weitere wertvolle Tipps und Broschüren erhalten Sie von der nächsten Kriminalpolizeilichen Beratungsstelle oder unter www.polizei-beratung.de. pol