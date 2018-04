Täter entsorgte seine Kontoauszüge im Wald

Der Polizeiinspektion Bad Kissingen wurde am Donnerstag, gegen 11 Uhr, eine Müllablagerung im Bereich der Ortsverbindung Hohn-Bad Bocklet mitgeteilt. Ein bis dahin Unbekannter hatte zwei Tüten mit Plastik- sowie Hausmüll an einem Flurbereinigungsweg etwa 100 Meter nach der Saalebrücke bei Hohn in Richtung Bad Bocklet abgestellt. Bei Überprüfung der Mülltüten wurden Kontoauszüge mit dem Namen des Unbekannten gefunden. Der 24-Jährige wurde zu Hause aufgesucht und zur Sache angehört. Der Müll wurde von dem Mann selbst beseitigt. Trotz allem erwartet ihn nun eine Ordnungswidrigkeitenanzeige. pol