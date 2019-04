Rödental vor 12 Stunden

kabeldiebstahl

Täter bedient sich an Lkw

Die blaue Sattelzugmaschine war am vergangenen Wochenende im Bereich des Volksfestplatzes am Rosenauer Weg in Rödental geparkt, als der Unbekannte zuschlug. Zwischen Freitagnachmittag und Montagfrüh e...