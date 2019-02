Tänzerische Früherziehung

In einem Kurs der Volkshochschule können Kinder zwischen drei und fünf Jahren erste klassische Tanzschritte erlernen. Neben Übungen zur Verbesserung der Körperspannung, des Gleichgewichts und der Koordination gibt es gemeinsame Bewegungsspiele, die die soziale Kompetenz der Kinder verbessern und ihr Selbstbewusstsein stärken. Der Kurs beginnt am Montag, 25. Februar, um 14.35 Uhr in der Löwenstraße 16. Anmeldungen bitte unter Telefon 09561/88250 oder online auf www.vhs-coburg.de. red