Tänzer treffen Amanda

Eine zwölfköpfige Abordnung der 1. Kulmbacher Showtanzgarde war bei der Aufzeichnung der Kinderprunksitzung des Fastnachtsverbands Franken "Wehe wenn wir losgelassen" in Veitshöchheim dabei. Angeführt wurde sie vom Kinderprinzenpaar Marielle I. und Jan-Phillip I.

Vorsitzender Bernd Neidhart freute sich, dass der Fasching in Kulmbach auch in Veitshöchheim einen hohen Stellenwert genießt. Neben vielen befreundeten Faschingsvereinen trafen die Kulmbacher auch Sebastian Reich und seine Amanda. Beide durften den Sessionorden entgegennehmen. Die Sendung ist am Faschingsssonntag, 23. Februar, um 20.15 Uhr sowie am Rosenmontag im BR-Fernsehen zu sehen. red