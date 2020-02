Tänze und Spiele sorgen für beste Unterhaltung

Lange Tradition hat der Neuhauser Kinderfasching, der heuer bereits das 31. Mal beim TSV Neuhaus durchgeführt wurde. Viele kleinere und größere Kinder konnten sich bei dem über dreistündigen Faschingstrubel vergnügen, denn zahlreiche Spiele und Tänze mit Spaßfaktor reihten sich aneinander. Bestens vorbereitet durch die Gymnastikabteilungsleiterin Pauline Sitte, die mit ihrem "Faschingsteam" für viel Spaß, tolle Musik und Unterhaltung sorgte, kamen auch die Eltern bei einigen Spielchen zum Einsatz. Lediglich die männliche Gilde war etwas sparsam vertreten, und so musste man halt hin und wieder improvisieren und "Ersatzpapas" stellen.

Bambini-Garde "tief im Meer"

"Tief im Meer" hieß die Choreografie der Allerkleinsten, der Bambini der "Besenbinder" aus Röttenbach unter der Leitung von Andrea Lamee. Mit ihren eigens dafür genähten Schuppenkostümen kamen sie beim kleinen und großen Publikum sehr gut an. Zudem musste man die Gesamtanzahl der Schuppen auf den Kostümen der 27 Akteurinnen bei einem Quiz schätzen und konnte so in den Genuss eines kleinen Präsentes an diesem Tag kommen.

Ein weiteres Highlight waren die beiden Auftritte der "Crazy Kids" aus Zeckern. Hier spürte man gleich das feine Händchen der Gruppenleiterin Ute Daniel, die selbst früher als Tanzmariechen erfolgreich war. Sowohl der "Gummibärchen-Tanz" als auch der Showtanz der etwa größeren Kinder fanden gehörigen Zuspruch und zogen tosenden Applaus nach sich.

Nicht nur die einzelnen kleinen Spiele, sondern auch die immer wieder durch die Lüfte fliegenden Bonbons und Gummibärchentüten sorgten an diesem Nachmittag für Bewegung.

Mit äußerst gut gelaunten Gästen fand der Kinderfasching in Neuhaus beim abschließenden "Dankesingen" seinen Ausklang. Willi Wahl