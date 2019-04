Tablet-Themenkurs für Fortgeschrittene

Die Kursreihe im Treff am Bürglaßschlösschen, Oberer Bürglaß 3, richtet sich an Tabletnutzer mit Grundkenntnissen in der Bedienung eines Tablets. Der Kurs kann entweder als komplettes Kurspaket gebucht werden oder man meldet sich nur für ausgewählte Termine an. In der nächsten Veranstaltung wird das Thema GPS (Reisen ohne Landkarte und Kompass) behandelt. Für die übrigen Kurstermine sind der Reihe nach folgende Themen angesetzt: E-Mails (papierloser Schriftverkehr), nützliche Apps für den Alltag und schließlich Spiele und Denksportapps. Die Termine finden jeweils freitags, 16 Uhr, statt: 26. April, 3. Mai, 10. Mai und 17. Mai. Eine Anmeldung für die Kurse ist unbedingt erforderlich (Tel.: 09561/94415). red