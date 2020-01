Tablet-Kurs und Fragen rund ums Smartphone

Im Awo-Treff findet am Freitag, 17. Januar, ein Tabletkurs für Fortgeschrittene statt. Beginn ist 16 Uhr. Im Anschluss an diese Veranstaltung findet ab 17 Uhr eine Sprechstunde für Fragen zur Nutzung eines digitalen Endgerätes (Handy oder Tablet) statt. Diese Sprechstunde kann unabhängig von dem Tablet-Kurs besucht werden. Es ist jedoch ebenfalls eine vorherige Anmeldung erforderlich: jeweils unter Telefon 0 95 61/705 38-0 oder per E-Mail an mgh.coburg@awo-omf.de . red