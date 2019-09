Ein Einführungslehrgang in das Anwenderprogramm "MS-Excel 2016" beginnt am Dienstag, 1. Oktober, in der VHS-Geschäftsstelle. Der Kurs führt in die Möglichkeiten moderner Kalkulationsprogramme ein. Grundkenntnisse in der EDV und der Mausbedienung sollten vorhanden sein. Anmeldungen nimmt die Volkshochschule unter Telefon 09261/60600 entgegen. red