Am Dienstag gegen 9.30 Uhr, steckte eine Kundin, die mit ihrem Mann einkaufen war, in einem Einkaufsmarkt in der Steubenstraße eine Dose Tabak in ihre Handtasche. Vor dem Geschäft wurde sie auf den Diebstahl angesprochen, sie reagierte aggressiv, stieg in ihren Pkw und fuhr davon. Zuhause konnte die Frau von der Polizei angetroffen werden. Sie gab zu, in dem Markt gewesen zu sein, aber nichts gestohlen zu haben. In der Wohnung konnte kein Diebesgut gefunden werden. pol