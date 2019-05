Mit dem Stadtfest startet auch die Saison des "Statttheaters". Am Freitag, 31. Mai, gehts´s los. Rund 150 Mal hat das "Stattthheater" Forchheim nun schon die szenische Stadtführung gespielt. Damit ist dieses Schauspiel das meistgespielte Theaterstück in Forchheim.

Aufgebaut ist diese Führung wie ein Theaterstück zum Mitlaufen: "Chronos" führt die Zuschauer durch die Forchheimer Altstadt und das geschieht auch noch chronologisch von 800 bis in die Gegenwart. "Chronos" ist laut Veranstalter aus dem Stadtbild Forchheims kaum noch wegzudenken. Das "Statttheater" hat dem Kunstwerk Porta Vorchheimensis in der Fußgängerzone ein theatralisches Gesicht verliehen. Die Figur des "Chronos" steigt regelmäßig vom Tor herab und zeigt den interessierten Zuschauern die Stadt.

Erzählt wird die Geschichte der fiktiven Familie Färber, die Forchheims Geschichte - so oder so - prägte. Dabei begegnen den Zuschauern Marktweiber, die viele Sagen und auf gut Fränkisch "Schdorries" für sie parat haben. In altehrwürdiger Kulisse erleben sie den Wandel der Zeiten und der Grundstimmungen der Forchheimer.

Besonders hervorzuheben ist die Nachtführung am 28. September "Vom Abend in die Nacht". Hier werden von der Abenddämmerung bis ins Dunkel die schönsten Plätze der Stadt sparsam, aber effektvoll illuminiert. Es gibt keinen Ersatztermin bei Schlechtwetter. Anmeldungen sind bei der Nachtführung erwünscht, da die Teilnehmerzahl auf 70 Zuschauer begrenzt ist. Karten sind für alle Führungen im Touristbüro, Kaiserpfalz, im Vorverkauf oder am Treffpunkt Porta Vorchheimensis (Hauptstraße 56) erhältlich.

Die Theaterleute spielen immer am letzten Freitag des Monats und am darauffolgenden Sonntag von Mai bis September. Ausnahme ist die Nachtführung. Sie ist immer die letzte Führung im Jahr und findet am Samstag um 19 Uhr statt (Anmeldung dringend erwünscht). red