Szenische Sprichwörter erraten

Das Deutsche Burgenmuseum will die Wartezeit bis zur geplanten Eröffnung Ende Mai verkürzen. Die Mitarbeiter des Museums stellen szenisch Sprichwörter oder Redewendungen nach und filmen sich dabei. Die Kurzfilme können ab Montag, 11. Mai, auf Facebook angesehen werden. Bis zum Internationalen Museumstag am Montag, 18. Mai, sollen alle Sprichwörter erraten werden. Die Lösungen können bis 15 Uhr am Museumstag per Facebook-Messenger an das Deutsche Burgenmuseum oder per E-Mail an besucherservice@deutschesburgenmuseum.de geschickt werden. Zu gewinnen gibt es zweimal zwei Freikarten für einen Besuch des Deutschen Burgenmuseums. Foto: Veste Heldburg