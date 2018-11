Systemischer Aufstellungsabend

Oft schleppen wir etwas mit uns herum und erkennen nicht, was dahintersteht. Und wenn wir den ursächlichen Kern anschauen wollen und etwas verändern möchten, dann steht mit der systemischen Aufstellung eine sehr kraftvolle Methode zur Verfügung. Am Freitag, 30. November, können Interessierte von 18 bis 22 Uhr in der Gesundheitspraxis Wöltche diese Methode kennenlernen. Aufstellungsleiter ist Stefan Draude. Anmeldungen bei Theresia Wöltche (Tel.: 0971/785 06 06 oder 0176/461 836 28; E-Mail: theresia@woeltche.de) oder bei Stefan Draude (Tel.: 0163/ 391 25 52; E-Mail: mail@stefandraude.de). sek