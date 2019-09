Syrer spricht heute über seine Flucht

"Zwei Heimaten: Das Syrien, das ich liebe - Demokratie und Frieden in Deutschland", so lautet das Thema eines Vortrags, den Abdullaa Zaal heute um 18 Uhr im Evangelischen Bildungswerk Bayreuth, Richard-Wagner-Straße 24, halten wird. Zaal kam 2014 als Flüchtling nach Deutschland und beendet gerade sein Studium der Wirtschaftsmathematik an der Universität Bayreuth. Sein Weg führte ihn über Jordanien und über das Mittelmeer bis ins Kirchenasyl und zu einer fränkischen Tanzlinde. Oberfranken ist inzwischen seine zweite Heimat geworden, für die er sich engagiert. Begleitet wird er von dem Musiker Aras Hesso, landestypischer Kaffee und Gebäck hat er vorbereitet. Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten. red