Syrer bietet Senioren seine Hilfe an

Einen Aufruf im Internet im Zusammenhang mit der Corona-Krise hat der in Herzogenaurach lebende syrische Migrant, Mahmoud Al Ibrahim Moustafa, zum Anlass genommen und sich mit E- Mails an den Freundeskreis für Flüchtlinge Herzogenaurach und die Herzogenauracher Tafel gewandt. Unter Angabe seiner Kontaktadressen, der Telefonnummer 015779895667 und E-Mailadresse m.ibr.m.2016@gmail.com bietert er seine Hilfe an.

Virus kennt keine Religion

Mahmoud schreibt darin: "Das Corona-Virus bereitet sich gerade schnell aus. Es kennt kein Volk, keine Religion, kein Geschlecht und keine Nationalität. Wir erleben gerade eine sehr schwierige Zeit, aber wir dürfen die Hoffnung nie aufgeben. Es ist die Zeit, in der wir aufeinander achten, uns unterstützen und Solidarität zeigen müssen." Und weiter führt er aus: "Ich bin seit fünf Jahren Flüchtling und ich habe viel Hilfe von Helferkreis Herzogenaurach und von vielen Freunden bekommen."

Über 60-Jährige und Kranke

Mahmoud wendet sich direkt an ältere Leute: "Sollten sie über 60 Jahre alt sein oder eine Krankheit bzw. geschwächtes Immunsystem haben, oder Bekannte von euch, möchte ich gerne helfen und unterstützen, gesund zu bleiben. Falls also Erledigungen zu machen sind (z.B. Einkauf und sonstige in der Öffentlichkeit) freue ich mich, wenn ich helfen kann. Liebe Grüße Mahmoud Al Ibrahim Moustafa."

Unterwegs mit der Tafel

Bereits am kommenden Mittwoch ist er für die Tafel in Herzogenaurach als Beifahrer beim Abholen der Lebensmittelspenden aktiv und vertritt dabei ältere ehrenamtliche Mitarbeiter, welche aus Vorsicht wegen gesundheitlicher Risiken zurzeit kürzer treten müssen. Mahmoud ist damit ein leuchtendes Beispiel in dieser kritischen Zeit. Seine Aktion ist nachahmenswert. lu