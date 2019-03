Synode wählt und berichtet

Die Frühjahrssynode des evangelischen Dekanatsbezirks Rügheim findet am Sonntag, 31. März, in Rügheim statt. Sie beginnt um 10 Uhr mit einem Festgottesdienst in der Kirche, wie das Dekanat informierte. Danach treffen sich die Synodalen im Martin-Luther-Haus, um den Bericht des Dekans und des Präsidiums zu hören. Weitere Themen sind ein Rückblick auf die zu Ende gehende Wahlperiode, Festlegung des Umfangs und Wahl der Mitglieder des neuen Dekanatsausschusses, die Wahl des Präsidiums, der Haushaltsplan 2019 und die Jahresrechnungen sowie der Beschluss zur Dekanatsumlage und zur Umlage für das Diakonische Werk Haßberge. Im Rahmen der Schlussandacht am Ende der Synode werden die neuen Dekanatsausschussmitglieder in ihr Amt eingeführt. red