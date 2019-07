Die nächste Sitzung des Gemeinderates Untermerzbach findet am Montag, 5. August, um 20 Uhr im Rathaus statt. Dabei geht es unter anderem um gewerbliche und private Bauvorhaben, die Synagoge in Gleusdorf und um den Glasfaserausbau für die Grundschule. Weitere Punkte sind die Aussegnungshalle am Friedhof von Gereuth und der Vertrag der Gemeinde Untermerzbach mit der Musikschule Ebern. red