Synagoge kommt ins Museum

Im Fränkischen Freilandmuseum des Bezirks Mittelfranken hat der Wiederaufbau einer Synagoge aus Allersheim begonnen. Damit ist das Fränkische Freilandmuseum das erste süddeutsche Freilandmuseum, das eine Synagoge errichtet, heißt es in einer Pressemitteilung der Einrichtung.

In der "Baugruppe West" - zwischen dem Schulhaus und der Weiltinger Scheune - ist schon der Grundriss des zukünftigen Gebäudes abgesteckt. Wie an seinem ursprünglichen Standort in Allersheim, einem Ortsteil von Giebelstadt bei Würzburg, wird das Synagogengebäude im Museum etwas am Rand des Dorfes und doch in der Nähe des Dorfplatzes stehen. So können die Besucher erleben, wie nahe und selbstverständlich im traditionellen Fränkischen Dorf das Zusammenleben zwischen Juden und Christen war. Museumsleiter Herbert May freut sich besonders, dass man nun endlich auch im Freilandmuseum der Bedeutung des Fränkischen Landjudentums gerecht werde.

Das Gebäude der ehemaligen Synagoge von Allersheim stand schon einige Jahre leer und war kurz vor dem Einsturz, als es die Mitarbeiter des Fränkischen Freilandmuseums 2014/15 abbauten. Vor Ort hatte sich keine Nutzung gefunden. Von außen glich das schlichte Gebäude einem Bauernhaus und war zuletzt auch als solches genutzt worden, enthielt aber dennoch das komplette Raumprogramm einer Landsynagoge.

Vieles blieb erhalten

Die 1740 errichtet Synagoge beherbergte ursprünglich im Keller die Mikwe, das jüdische Ritualbad, das sich bei archäologischen Grabungen fand. Im Erdgeschoss war die Wohnung des Rabbiners oder des Vorsängers untergebracht. Und im Obergeschoss gab es einen Betsaal mit einer hölzernen gewölbten Decke. Als mit dem Wegfall der Niederlassungsbeschränkungen für Juden in den großen Städten immer mehr Landjuden in die größeren Städte wegzogen, schwand die Mitgliederzahl der jüdischen Gemeinde in Allersheim. Schließlich wurde das Gebäude 1911 an einen örtlichen Landwirt verkauft. Er baute im Betsaal Wohnstube und Kammer ein. Beim Abbau des Gebäudes fanden sich Teile der Decke des Betsaals wiederverwendet im Fehlboden.

Anfang des 19. Jahrhunderts gab es in Allersheim 18 jüdische Haushalte und mit 27,9 Prozent gehörte mehr als ein Viertel der Bevölkerung des kleinen Dorfes zur jüdischen Gemeinde. Allersheim beherbergte nicht nur die Synagoge, sondern dort war auch der jüdische Friedhof für die umliegenden Gemeinden angesiedelt. Ein Forschungsprojekt im Fränkischen Freilandmuseum verfolgt die Lebenswege der ehemaligen Gemeindemitglieder.

Ein Puzzle für Fachleute

Nun gilt es, beim Wiederaufbau des Synagogengebäudes die Puzzleteile des Gebäudes wieder zusammenzubringen. Die Baufachleute des Freilandmuseums haben viel Erfahrung im Versetzen (Fachterminus: "Translozieren") historischer Gebäude. Ganze Wandteile der Synagoge haben sie in einem Stück abgebaut. Doch gibt es schwierige Rekonstruktionsaufgaben, wie etwa die Aufgabe, den ehemals gewölbten Betsaal wiedereinzurichten. Die Eröffnung ist für die Museumssaison 2022 geplant. Eine besondere Freude wäre es den Verantwortlichen, dann auch Nachfahren der Allersheimer Gemeindemitglieder als Gäste begrüßen zu können. red