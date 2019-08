Symposium dreht sich um Albert und Victoria

Im Rahmen der Prinz-Albert-Festwoche vom 26. bis 30. August veranstaltet die Prinz-Albert-Gesellschaft ein internationales Forschungssymposium, zu dem Wissenschaftler aus ganz Europa beitragen werden. Zentrale Fragestellungen sind: Wie entwickelte sich die Albert-und-Victoria-Forschung? Wie war und ist die Darstellung Alberts und Victorias in Kunst, Literatur und Film? Sind sie heute noch in der öffentlichen Wahrnehmung präsent und wie verändert sich das möglicherweise in einem Jubiläumsjahr wie 2019? Interessierte sind als Zuhörer willkommen. Der Eintritt ist frei. Aus organisatorischen Gründen bittet der Veranstalter jedoch um eine verbindliche Anmeldung unter der E-Mail-Adresse prinzalbertgesellschaft@gmail.com. red