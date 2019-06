Symphonische Urlaubstipps aus Ebrach

Ein Festival mit Tipps für den Sommerurlaub: Der Ebracher Musiksommer, das traditionsreiche Festival des Dirigenten Gerd Schaller im malerischen Kloster Ebrach, zeigt, "dass man niemals ohne Symphonie im Gepäck verreisen sollte", wie die Marktverwaltung mitteilt.

"Dienstag, den 4. November, werde ich hier im Theater ein Konzert geben. Und weil ich keine einzige Symphonie bei mir habe, so schreibe ich über Hals und Kopf an einer neuen, welche bis dahin fertig sein muss", so vermeldete nämlich - leicht gestresst - der berühmte Komponist Wolfgang Amadeus Mozart am 31. Oktober 1783 aus Linz nach Hause. Und es gelang: Die viersätzige Sinfonie, die der Komponist am 30. Oktober begonnen hatte, wurde am 3. November vollendet, augenblicklich geprobt und am 4. November mit großem Erfolg uraufgeführt!

Dass diese, die sogenannte Linzer Symphonie, dennoch keineswegs dahingehudelt klingt, sondern ein Werk von höchster Qualität ist, davon können sich Musikfreunde im Kaisersaal von Kloster Ebrach überzeugen. Dort wird sie der bekannte Dirigent Gerd Schaller am morgigen Sonntag, 30. Juni, um 17 Uhr im Rahmen des Ebracher Musiksommers mit seinem Orchester, der Philharmonie Festiva, aufführen. Außerdem erklingen noch Mozarts Oboenkonzert und eine Symphonie von Joseph Haydn.

Am Sonntag, 14. Juli, darf man sich an gleichem Orte und zur gleichen Zeit wiederum auf einige Lieblingsstücke des Publikums freuen: Mozarts Posthornserenade steht da auf dem Programm, dazu Carl Maria von Webers melodiensprühendes Klarinettenkonzert und eine weitere Haydn-Symphonie. So dürfen sich die Hörer also auf virtuose Hornsoli, feinste Flöten- und Oboentöne ebenso freuen wie auf hochromantische Klarinettenmelodien und sanfte Streicher. Und vielleicht stimmten auch noch die Putten im prächtigen klassizistischen Ebracher Kaisersaal mit ein ...?

Weitere Infos und Karten gibt es unter www.ebracher-musiksommer.de, Telefon 09552/297 und Fax 09552/6417. red