Symphoniekonzert mit Con Brio

Das Sinfonieorchester Con Brio spielt am Freitag, 15. Februar, unter der Leitung des Gründers Dr. Gert Feser ein Symphoniekonzert im Max-Littmann-Saal. Im Programm stehen Anton Bruckners 6. Sinfonie und Johannes Brahms Doppelkonzert für Violine, Violoncello und Orchester. Als Solisten sind Cornelia und Christian Emmert zu Gast. Das Konzert beginnt um 19.30 Uhr. Tickets sind in der Tourist-Information Arkadenbau, unter Tel.: 0971/804 84 44 und per E-Mail (kissingen-ticket@badkissingen.de) sowie in der Geschäftsstelle der Saale-Zeitung in Bad Kissingen erhältlich. Foto: Mike Meyer