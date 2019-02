Sydney Ellis will mit ihrer Musik die Zuhörer in Haßfurt tief berühren

Sydney Ellis gibt ein weiteres Konzert in Haßfurt. Sie gastiert am Samstag, 16. März, um 20 Uhr in der Stadthalle, wie das Kulturamt als Veranstalter mitteilte. Die Karten gibt es im Vorverkauf beim Kulturamt in Haßfurt live, Ruf 688228.

Die US-Sängerin veröffentlichte mit "Another One-Nighter" ihre bereits sechste CD. Das im Mai 2017 live aufgenommene Album ist ein weiterer Beweis für die großartige Bühnenpräsenz und Stimme von Sydney Ellis, meint das Kulturamt.

Der Sound ist wieder etwas akustischer mit Piano, Tenorsaxophon, Schlagzeug und Bass und bei ihren Live-Auftritten greift Sydney Ellis auf das umfangreiche Material zurück, das sie "Afroamerikanische Folk-Musik" nennt. Ein Abend mit Sydney Ellis ist abwechslungsreich in seinen Dynamiken, Tempi, Grooves und einer ausgewogenen Stimmung der Lieder. Mit den "Midnight Preachers" als Begleitung führt Sydney Ellis die Konzertbesucher von ruhigen bis zu lauteren Nummern und immer tiefer in ihre musikalische Welt. Seit 1995, als Sydney Ellis ihre Live-Karriere begann, bestritt sie mehr als 1200 Konzerte in 27 Ländern, und sie greift auf ein Repertoire von rund 200 Songs zurück. Die Dankbarkeit, die Sydney Ellis täglich zum Ausdruck bringt, gilt der Musik und all den Menschen, die im Laufe der Jahre gekommen sind, um sie zu sehen und zu hören. Die Musik hat ihr offensichtlich diese Leidenschaft gegeben, die nur wenige Menschen in ihrem Leben erfahren dürfen. red