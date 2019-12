Swing zum Fest

Mit der Weihnachtsshow "A Swinging Christmas" gastieren Tom Gaebel und sein Orchester am Montag, 16. Dezember, um 20 Uhr in der Erlanger Heinrich-Lades-Halle. Sie spielen die schönsten amerikanischen Weihnachts-Evergreens und moderne Klassiker wie "Driving Home For Christmas" oder " All I Want For Christmas Is You" im Easy-Listening-Sound. Karten gibt es unter anderem unter www.eventim.de. Foto: C. Kassette