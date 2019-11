Als "Swinging KlezMen" interpretieren drei junge fränkische Musiker aus Erlangen mit Klarinette, Kontrabass und Gitarre traditionelle Klezmermusik und verbinden diese mit Swing, Tango, Bossa und Klassik. Ihre Musik spielten sie nicht nur bei verschiedensten Veranstaltungen im fränkischen Raum, sondern seit Jahren auch immer wieder in der Kleinstadt Köthen in Sachsen-Anhalt. 2019 gab die mehrfache Verlegung von "Stolpersteinen" in Köthen den Anlass, sich instrumental mit der jüdischen Geschichte dieser Stadt zu befassen. So erzählt das Album "Domino" von den Spuren jüdischen Lebens in Köthen und will ein Stück lebendige Erinnerungskultur präsentieren. Am 20. November um 19 Uhr stellen die "Swinging KlezMen" in den Räumen der katholischen Hochschulgemeinde, Friedrichstraße 2 ihr Projekt vor. In Wort und Ton, als Konzert und Lesung wird die jüdische Geschichte einer ostdeutschen Kleinstadt erklingen. red