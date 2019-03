Swen Berg führt weiterhin die FIG Wartenfels

Neuwahlen standen im Mittelpunkt der Mitgliederversammlung der Fernsehinteressengemeinschaft Wartenfels. Vorsitzender Swen Berg bezeichnete die Abschaltung der analogen Programme als wichtigstes Ereignis des letzten Jahres. Durch die ausführliche Information durch den Vorstand sei die Umstellung auf digitales Fernsehen sehr geordnet über die Bühne gegangen. In Bezug auf die derzeitigen Anschlussgebühren teilte der Vorsitzende mit, dass sich diese, falls keine unvorhersehbaren Ereignisse eintreten, mittelfristig nicht erhöhen werden. Nach wie vor trifft sich der Vorstand immer am letzten Montag im Monat um 19 Uhr im Gasthaus Geyer in Wartenfels. Der Mitgliederstand ist im letzten Jahr auf 91 Personen leicht zurückgegangen.

Erfreut zeigte sich Berg über die Tatsache, dass die über 40 Jahre alte Antennenanlage ihren Zweck noch immer voll erfüllt, sodass es im letzten Jahr nur wenige Störungen gab. Auftretende Störungen sollen unmittelbar an die Vorstandschaft gemeldet werden, damit der Wartungsdienst sofort reagieren kann.

Die Neuwahlen brachten folgendes Ergebnis. Vorsitzender für die nächsten zwei Jahre bleibt Swen Berg. Sein Stellvertreter ist künftig Markus Tempel. Schriftführer und Kassier ist weiterhin Reinhard Bauerfeind. Dem Vereinsausschuss gehören wie bisher Stefan Bähr, Werner Blüchel, Hans Wiedel und Raymund Will an. Revisoren sind weiterhin Willi Gareis und Robert Göcking. Robert Göcking